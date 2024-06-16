الجيش الإسرائيلي يداهم مدنا وقرى فلسطينية ويعتقل مسلحين مطلوبين

قامت قوات الشاباك والقوات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، باعتقال ثمانية مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية وفي لواء الأغوار. وأشار بيان الجيش إلى مداهمة ليلية لمدينة نابلس حيث أطلق مقاتلون النار على مسلح ألقى قنبلة عليهم، وتأكدت إصابته.

وفي قرية روجيب جنوب شرق مدينة نابلس تم إلقاء القبض على أحد المطلوبين إضافة إلى مصادرة سلاح ناري وأسلحة أخرى.

وعمل جنود من الجيش في وضح النهار في منطقة الفارعة التابعة لفرقة الأغوار، وتمت محاصرة مبنى واعتقال مطلوبين اثنين، كما صادر الجنود أسلحة ودمروا قنبلة عثر عليها في المنطقة.

IDF Spokesperson's Unit

وفي بيت ريما وكفر نعمة التابعتين لمحافظة رام الله والبيرة، اعتقلت القوات شخصين يشتبه بتورطهما في نشاطات محظورة.

وفي بلدة الخضر (غرب مدينة بيت لحم) تم اعتقال مطلوبين اثنين، وفي إذنا (غرب مدينة الخليل) اعتقل الجنود مطلوبًا آخر.

ومن المقرر متابعة التحقيق مع المعتقلين الذين تم نقلهم إلى مقرات التحقيق المختلفة وكذلك الوسائل القتالية المصادرة.

وجاء في بيان الجيش أنه منذ بداية الحرب التي اندلعت في غزة عقب هجوم السابع من اكتوبر، تم اعتقال حوالي 4150 مطلوبًا في جميع أنحاء الضفة الغربية، منهم حوالي 1750 شخصًا مرتبطون بحركة حماس.