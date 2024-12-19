الشاباك منخرط في التحقيق: إصابة إسرائيلية (74 عاما) بصورة خطيرة بعد طعنها بمنزلها

عثر على امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 74 عامًا اليوم (الخميس) في منزلها في القدس مع آثار عنف، تم نقلها إلى مستشفى شعاريه تسيديك في حالة حرجة. تم إصدار أمر بمنع النشر حول الحادث، وتقوم الشرطة بفحص الظروف وأكدت أن جميع اتجاهات التحقيق يجرى فحصها.

في غضون ذلك، أغلقت المباحث الجنائية لمنطقة القدس مكان الحادث، وبدأت بجمع الأدلة وجمع النتائج. وإلى جانبهم، شارك محققو الشاباك أيضًا

وقال مسعف نجمة داود الحمراء نسيم سالم: "قادونا إلى السيدة التي كانت مستلقية في المنزل فاقدة الوعي وتعاني من جروح نافذة وخطيرة في جسدها. قدمنا ​​لها العلاج الطبي ونقلناها في سيارة العناية المركزة التابعة لنجمة داود الحمراء إلى المستشفى لأن حالتها كانت خطيرة وغير مستقرة."