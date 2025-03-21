تقرير: مصر مستعدة لاستقبال مؤقت لنصف مليون من أهالي غزة في سيناء

جاءت هذه التصريحات في اجتماعات للقادة العرب في الدوحة والقاهرة ، وفوجئ الحاضرون باشارة مصرية مقلقة

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامبJim WATSON / AFP

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الرئيس المصري السيسي أبدى استعداده في اجتماعاته الأخيرة مع القادة العرب لإجلاء نصف مليون فلسطيني من غزة مؤقتًا إلى مدينة مخصصة لهم في شمال سيناء.

Video poster
إطلاق صاروخ من اليمن وصافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق في إسرائيل

ووفقًا للصحيفة اللبنانية ، نقلاً عن دبلوماسي حضر اجتماعين عُقدا في الرياض والدوحة بشأن غزة، فقد فوجئ الحاضرون بتغير موقف السيسي.

وتتطلب هذه الخطوة من مصر فتح الحدود مع غزة للسماح للسكان الراغبين في المغادرة طواعيةً بذلك.وأفادت التقارير أن الإشارة المصرية أثارت مخاوف الجانب الأردني، الذي صرح بأنه مستعد لمساعدة اللاجئين من عائلات الجرحى حصريًا لفترة زمنية محدودة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات