تقرير: قطر تستعد لطرد قيادة حماس من البلاد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قطر أبلغت الزعماء السياسيين لجماعة حماس أنهم لم يعودوا موضع ترحيب في الدولة الخليجية. وفقًا لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية"كان" الناطقة باللغة العبرية، تم إبلاغ القادة الفلسطينيين بهذا القرار "في الأيام الأخيرة".

وأكدت قطر، "الحليف الرئيسي غير التابع لحلف شمال الأطلسي للولايات المتحدة، مرارًا وتكرارًا على مكانتها كلاعب إقليمي قادر على التوسط بين اللاعبين المتصارعين، وهي واحدة من الأطراف القليلة التي لديها خط مباشر مع قيادة حماس".

وفي السياق كتب المحلل بنيامين وينثال عن "دور الدولة الخليجية في تمويل الجهاد والدعاية المعادية للسامية" قائلا: "إنها أيضًا موطن لعدد من قادة حركة حماس الإرهابية التي تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات عليها".

بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حث قطر على "خفض مستوى الصوت" على تحريض الجزيرة ضد إسرائيل. تجاهلت الجزيرة ظاهريًا طلب بلينكن، مما أدى إلى حظر الشبكة القطرية في إسرائيل.