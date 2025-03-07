الجيش السوري يدخل جبلة ويستعيد السيطرة الكاملة على الكلية البحرية، ويتهم قيادات الأسد بالخارج بتوجيه أعمال العنف في الساحل

قال رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية، أنس خطاب، اليوم الجمعة، إن "التحقيقات الأولية أظهرت أن قيادات عسكرية وأمنية تتبع للنظام السابق تقف وراء التخطيط والتدبير لما تشهده مدن الساحل السوري حالياً من أعمال عنف"، وأضاف "القيادات يتم توجيهها من قبل بعض شخصيات نظام الأسد الهاربة خارج سوريا والمطلوبة للعدالة والقضاء"، فيما ذكرت وزارة الصحة السورية، أن "ست مستشفيات في ريفي اللاذقية وطرطوس تعرضت لاعتداءات"

وشدد رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية على أنه لن يتم التسامح مع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين، داعياً المطلوبين إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب جهة أمنية، لضمان سلامة سوريا وشعبها وعودة الأوضاع مستقرة.وحذّر من أن "عناصر من النظام السابق تخطط لضرب سوريا الجديدة"، مضيفاً: "لا نزال ندعو لضبط النفس".

وفي السياق قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسين عبد الغني، إن "الوضع الميداني الحالي جيد"، مشيراً إلى أن الجيش السوري تمكن من السيطرة على أغلب مناطق اللاذقية، وأكد على أن"القوات المسلحة تتعامل مع البؤر الخارجة عن القانون في طرطوس واللاذقية، مشيراً إلى تعزيز قوات الأمن لاستعادة الاستقرار في مدينة جبلة" وتابع: ""بسطنا السيطرة على أغلب البؤر الخارجة عن القانون بالساحل".