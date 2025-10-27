جريمة مروعة : طالب عربي يطعن زميله حتى الموت في مدرسة شمال إسرائيل

قُتل محمد مرازقة، فتى يبلغ من العمر 17 عامًا ظهر اليوم الاثنين، بعد تعرضه للطعن خلال شجار وقع داخل مدرسته في مدينة كفر قرع شمال إسرائيل.

وأفاد أفراد نجمة داوود الحمراء أنهم وصلوا إلى مكان الحادث الساعة 12:39، ووجدوا الفتى فاقدًا للوعي، دون نبض أو تنفس، وبه جروح طعن في جسده.

وأوضح المسعفون، أنهم بدأوا فورًا بإجراء عمليات الإنعاش وإيقاف النزيف، قبل نقله إلى مستشفى هليل يافي في مدينة الخضيرة القريبة، إلا أنه توفي قبل وصوله للمستشفى.

وأعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 16 عامًا، وهو طالب في المدرسة نفسها، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة وأنه سيتم اتخاذ قرار بشأن تمديد اعتقاله وفقًا لمستجدات التحقيق.

وذكرت الشرطة أنه عند تلقي البلاغ، وصل عناصر من مركز الشرطة القريب إلى مكان الحادث، وبدأوا عمليات البحث حتى تم تحديد هوية المشتبه به واعتقاله سريعًا.