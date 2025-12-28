مجموعة هاكرز إيرانية تعلن اختراق هاتف رئيس طاقم نتنياهو وتهدد "بكشف أسرار" و"تفاصيل من قطر غيت"

أعلنت مجموعة الهاكرز الإيرانية "حنظله" صباح اليوم (الأحد) في حسابها على منصة X أنها نجحت في اختراق الهاتف المحمول الشخصي لتساحي برويرمان، الذي يشغل منصب رئيس طاقم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأطلقت المجموعة على عملية الاختراق اسم "عملية بوابة بيبي: سقوط حارس البوابة".

مصدر في مكتب رئيس الحكومة أفاد أنه في الوقت الحالي لا توجد علامات على اختراق الهاتف المحمول، ومع ذلك فإن الفحص لا يزال مستمراً.

بلغة البيان كُتب: "إلى الدائرة الداخلية لنتنياهو، إلى كل مسؤول لا يزال يحمل وهم السرية – كل سر أُودع لدى تساحي برفرمان، رئيس طاقم نتنياهو، حارس البوابة وخزنة كل الحقائق المحظورة، الآن مفتوح على مصراعيه. لدينا كل شيء: دردشات مشفرة، صفقات خفية، امتيازات أخلاقية واقتصادية مخزية، سوء استغلال للسلطة، ابتزاز ومدفوعات".

كذلك هددت شبكة الهاكرز بأنها ستكشف تفاصيل إضافية عن قضية "قطرغيت" وعن تورط برفرمان المزعوم: "اليوم، أخيرًا ستفهمون ما الذي حدث بالفعل. الملفات، الأصوات، مقاطع الفيديو، كل خيط من حياة بروفيرمان المزدوجة، كل سر يربط نظامكم بقلب الفساد سيطفو إلى السطح".

في وقت سابق من هذا الشهر أعلنت المجموعة أنها اخترقت الهاتف المحمول الشخصي لرئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت. بعدها اعترف بينيت بأنهم تمكنوا فقط من اختراق حساب التلغرام الخاص به، وأن جهاز الهاتف نفسه لم يُخترق. في إطار عملية الاختراق كُشفت قائمة جهات الاتصال الخاصة به، كما نُشرت صور ومحادثات دردشة - من بينها أيضاً محتويات مزيفة، بما في ذلك صورة له بجانب دافيد بن غوريون.