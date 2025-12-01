بعد حادثة بيت جن - ترامب برسالة تحذير لإسرائيل:لا يجب حدوث شيء يزعج سوريا

في أعقاب تبادل إطلاق النار خلال عملية في بيت جن، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى إسرائيل يوم الاثنين، داعيًا إياها إلى "عدم التدخل" في تطور سوريا إلى دولة مزدهرة. وكتب على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "الرئيس الجديد أحمد الشرع يبذل جهودًا حثيثة لضمان تحقيق نتائج طيبة وبناء علاقة طويلة الأمد مع إسرائيل".

وفي هذا السياق، التقى المبعوث الأمريكي توم باراك مع الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث بحث معه "التطورات الأخيرة في المنطقة". وفي وقت سابق اليوم، أفادت قناة "الحدث" السعودية أن باراك نقل رسالة إلى العراق حذر فيها من عملية عسكرية واسعة ستحدث قريباً ضد حزب الله في لبنان – ستستمر حتى نزع سلاحه. كما حذرت الحكومة العراقية من أنه إذا تدخلت الجماعات الشيعية – فإن إسرائيل ستهاجم في البلاد.

كما ذُكر، في نهاية الأسبوع الماضي وقعت حادثة استثنائية جنوب سوريا، وخلالها أُصيب سبعة مقاتلين إسرائيليين في تبادل لإطلاق النار أثناء اعتقال مطلوبين في قرية بيت جن، التي تبعد ثمانية كيلومترات عن حدود إسرائيل في جبل الشيخ. ثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة، والباقون في حالة متوسطة إلى طفيفة. وذكرت وسائل الإعلام المحلية في سوريا أن ما لا يقل عن 13 شخصاً قُتلوا في الحادث.