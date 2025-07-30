خلف الحبتور يحذر :"إذا لم يتحد الحكام العرب فالخطر قادم على المسلمين السنة"

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حذر رجل الأعمال الإماراتي الكبير خلف الحبتور الحكام العرب مطالبا اياهم بالتوحد وقال "إذا لم يتحد الحكام العرب فالخطر قادم على المسلمين السنة " مشيرا الى علاقة "أمريكية إسرائيلية ايرانية ضد العرب" وروى خلال المقابلة التي أجرتها معه لورين وهبي في دبي قصة شخصية تشير إلى أنه " منذ عام 1988 الغرب يخطط لتكسير الأمة العربية".

كما تحدث الحبتور عن الشأن الإسرائيلي وسياسة نتنياهو والتي وصفها بأنها "خاطئة زادت من كراهية العالم العربي لإسرائيل" وقال إن"الشعب الإسرائيلي هو الخاسر بسبب المشاكل وهذه السياسة" وشدد على أنه يجب على "نتنياهو العمل للتقرب من الفلسطينيين".

واعتبر الحبتور أن "السابع من أكتوبر خطأ كبير ويراه جريمة، لكن لا يجوز تدمير بلد كامل بسبب خطأ ارتكبه شخص أو عدد من الأشخاص ، فلا يجوز تجويع أطفاله ومنع المؤونة عنهم وتدمير المستشفيات، هذا أمر لم يحدث في العالم من قبل، وهو أمر هز العالم الغربي" وشدد الحبتور على أنه "إذا لم تقم دولة فلسطينية مستقلة ، لن تدخل دول جديدة إلى اتفاقيات إبراهيم" و"يعتقد الحبتور أن "سياسة نتنياهو والحكومة الحالية تشكل عائقا أمام السلام وتجلب الخطر للإسرائيليين".

وعبر الحبتور خلال المقابلة عن إعجابه "بسوريا الجديدة" : "أنا معجب بسوريا والسوريين الشباب، لقد نجحوا بإقامة دولة في غضون ثمانية أيام، هذا أمر لم يحدث من قبل ، إنشاء أمن مركزي، شرطة ، أمن، مخابرات، تلفزيون ، تشغيل مطارات.." معربا عن تفاؤله بسوريا الجديدة "يدركون ما يقومون به ، والسوريون تاريخيا يمتلكون عقلية تجارية واقتصادية وأنا أراهن على نجاحهم".

كما يعتبر الحبتور أن "من خرب جنوب لبنان ليست إسرائيل وإنما حزب الله" ويجب "التخلص من كل شيء يعتبر ميلشيا".

ويعتقد الحبتور بوجود "علاقة إسرائيلية أمريكية ايرانية ضد العرب " موضحا :" أن هناك مسرحيات بين ايران وأمريكا وإسرائيل حتى لو اعتدى كل جانب على الآخر"وشدد رجل الأعمال الإماراتي الكبير خلال المقابلة "ايران والولايات المتحدة وإسرائيل لايريدون سنة عرب" فإذا:" لم يتحد الحكام العرب فالخطر قادم على المسلمين السنة ".

وروى الحبتور قصة شخصية حصلت معه تتعلق بهذه القضية وقال :" عام 1988 تواجدت مع نائب مارغريت تاتشر والذي شغل منصب وزير الخارجية ، على وجبة غداء في دبي، استفسر مني عن عدم توجهي للعمل في ايران، أوضحت له أنه لا يوجد لي مصلحة للعمل هناك، وسألني عن امكانية العمل في العراق، أجبته أنه لا مانع لدي، حيث سيكون الأمر أسهل ، لكنه علق بصورة فاجئتني وقال إن العراق بلد خطير جدا لوجود علماء فيها .. ضحكت وقلت، إذا كان هناك علماء بعالمنا العربي فهذه شهادة نفتخر بها ، لكنه أجاب قائلا إنهم خطيرين جدا، فهم يقومون ببناء أكبر مدفع في العالم.. شكرته على المعلومة وشددت أنني أفضل العمل في بلدي، منذ عام 1988 يخطط الغرب لتكسير الأمة العربية، وهو ما يترجم الآن اليوم"

هذا الوضع يجب أن لا يبقى كما هو عليه في عالمنا العربي يجب أن نكون واضحين بأنه "يجب أن يتعاون العرب مع بعضهم البعض، أنا شخصيا لا أثق بأحد، نحن نعرف وندرك مشاكلنا الشخصية أكثر من أي أحد، فلا يجب الاستعانة بقدرات خارجية والاعتماد على قدراتنا الشخصية"

وخلف أحمد الحبتور، رجل أعمال إماراتي كبير جدا من دبي تتركز غالبية استثماراته في الانشاءات العقارية، وهومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين. وهو عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي وفي مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري عضو في كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفرد والعضو غير الأمريكي الوحيد في مجلس الحكام العالمي للمنظّمة الأمريكية المتحدة للخدمات (USO) ما بين 1994 و1997.