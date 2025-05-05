على خلفية الأحداث والاشتباكات العنيفة والدامية في المناطق الدرزية في سوريا، أكد العقيد أحمد حمادي- محلل عسكري واستراتيجي على أن" إسرائيل تحول دروز سوريا الى كاسحة ألغام وتحرض على الفتنة الطائفية". لمتابعة مداخلته بالكامل في الفيديو المرفق

وقال خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أنه "لا يوجد طائفية في أو عرقية في سوريا، لم نسمع أننا سنة أو دروز أو علويين إلا بعد هذه الفترة" واتهم إسرائيل بالمسؤولية "عن الخطاب التحريضي الطائفي من أجل مكاسبها وتخريب الدولة السورية وصناعة كانتونات بسيطة جدا وتجعل من الدروز كاسحة ألغام كما تفعل بهم في إسرائيل".

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