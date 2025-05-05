"إسرائيل تحول دروز سوريا الى كاسحة ألغام وتحرض على الفتنة الطائفية"

محلل عسكري واستراتيجي سوري "يتهم إسرائيل بالمسؤولية عن الخطاب الطائفي والتحريضي في سوريا"

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يصلي الزعيم الروحي للدروز في سوريا بالسويداء، حمود الحناوي، مع رجال الدين والسكان بجوار نعوش أفراد من الأقلية السورية الذين قُتلوا في اشتباكات طائفية حديثة أثناء جنازتهم في قرية صلخد بمحافظة السويداء جنوب البلاد في 3 مايو/أيار 2025
يصلي الزعيم الروحي للدروز في سوريا بالسويداء، حمود الحناوي، مع رجال الدين والسكان بجوار نعوش أفراد من الأقلية السورية الذين قُتلوا في اشتباكات طائفية حديثة أثناء جنازتهم في قرية صلخد بمحافظة السويداء جنوب البلاد في 3 مايو/أيار 2025Shadi AL-DUBAISI / AFP

على خلفية الأحداث والاشتباكات العنيفة والدامية في المناطق الدرزية في سوريا، أكد العقيد أحمد حمادي- محلل عسكري واستراتيجي على أن" إسرائيل تحول دروز سوريا الى كاسحة ألغام وتحرض على الفتنة الطائفية". لمتابعة مداخلته بالكامل في الفيديو المرفق

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"إسرائيل تحول دروز سوريا الى كاسحة ألغام وتحرض على الفتنة الطائفية"-

وقال خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أنه "لا يوجد طائفية في أو عرقية في سوريا، لم نسمع أننا سنة أو دروز أو علويين إلا بعد هذه الفترة" واتهم إسرائيل بالمسؤولية "عن الخطاب التحريضي الطائفي من أجل مكاسبها وتخريب الدولة السورية وصناعة كانتونات بسيطة جدا وتجعل من الدروز كاسحة ألغام كما تفعل بهم في إسرائيل".

رابط الحلقة كاملة: 

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