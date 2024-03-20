مصر: مفتي يؤكد أن "من يمارس الذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة فهو يقوم بتكليف شرعي من الله"

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي مصر أن من يمارس الذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة فهو يقوم بتكليف شرعي من الله، مستشهدا بالآية الكريمة "قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ"، وإلى غير ذلك من الآيات الداعية إلى الفكر وإلى إعمال العقل والتدبر.

وقال خلال لقائه الرمضاني اليومي ببرنامج "اسأل المفتي"، على فضائية "صدى البلد"، إن الناس مأمورون شرعا بأن يسيروا حركة الحياة بأسباب الحياة والأخذ بكل الأسباب، وأن ينتهلوا من العلوم الشرعية المعهودة، من الكيمياء والفيزياء والهندسة والطب.

وشدد المفتي على ضرورة أن يكون سقف البحث العلمي هو الجانب الأخلاقي وعلى ضرورة الاجتهاد لوضع علاج لكل مشكلة تقع وفق تطور المجتمعات والإنسان.

وقال مفتي مصر إن الرسول اجتهد في بعض الأمور التي لم ينزل فيها نص قطعي واجتهد في أخرى لحين نزول الوحي الشريف مصححًا أو مؤيدًا، وكان أغلبها مؤيدًا لاجتهاده، وترك للصحابة مساحة للاجتهاد ودرَّبهم تدريبًا عمليًّا على الاجتهاد حتى يستطيعوا مواجهة الحياة وتغيراتها من بعده.

وشدد الدكتور علام على ضرورة الوسطية في النقل من التراث عند التعامل مع الواقع والمستجدات فيجب أن تتم دون غلو أو تفريط، مضيفًا أنه من الخطأ رفض ما تركه الفقهاء من ثروة فقهية بصورة كلية بدعوى تغيُّر الزمان والمكان.