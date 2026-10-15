ارتفاع حصيلة انفجار مصنع إنتل في كريات غات.. وفاة مصاب ثانٍ متأثرًا بجراحه

أفاد مستشفى سوروكا صباح اليوم (الخميس) أن مصاباً آخر يبلغ من العمر 49 عاماً، والذي نُقل أمس في حالة خطيرة مع إصابات متعددة في أجهزة الجسم بعد الانفجار في مصنع "إنتل" في كريات جات، توفي متأثراً بجراحه بعد محاولات إنعاش مطولة.

كما هو معلوم، تم الإعلان أمس بعد عدة ساعات من الحادث عن وفاة أحد الجرحى في مستشفى سوروكا. وأضاف المستشفى أن جريحاً آخر في العشرينات من عمره يرقد في وحدة العناية المركزة الداخلية في حالة خطيرة، وهو مخدر وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

حتى الآن، الاعتقاد هو أن الحريق نجم عن انفجار أسطوانة غاز. قائد محطة كريات جات صرح لقناة i24NEWS: "وصلت شاحنتان - نقلتا الغاز، إحداهما بدأت بالنقل وعندما اتصلت الشاحنة الثانية وقع الانفجار".

في شركة إنتل علقوا على الكارثة: "نحن نشعر بألم شديد بسبب وفاة اثنين من موظفينا نتيجة الحادث المأساوي في الموقع في كريات جات ونشارك أحزان عائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم. نتمنى الشفاء التام للموظف الثالث الذي أصيب. نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات التي تحقق في الحادث. سنواصل الوقوف إلى جانب العائلات وكل من تضرر."