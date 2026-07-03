وضعت مذكرة قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الملف الإيراني في صدارة أجندة قمتهم المرتقبة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز الجاري، في أول اجتماع للحلف منذ المواجهة العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب مسودة البيان الختامي، التي اطلعت عليها "رويترز"، "سيؤكد قادة الناتو، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً أبداً، كما سيدعون طهران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز، في رسالة تعكس القلق الغربي من تداعيات التوتر في الخليج العربي على أمن الطاقة والتجارة العالمية.

كما سيجدد القادة "التزاماً راسخاً" بالمادة الخامسة من معاهدة الحلف، التي تنص على أن أي هجوم على دولة عضو فيه يعد هجوماً على جميع أعضاء الناتو، في خطوة تهدف إلى تبديد الشكوك التي أثارتها تصريحات ترمب الأخيرة بشأن مستقبل الالتزام الأميركي بأمن أوروبا.

وسط واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ التحالف الممتد منذ عام 1949، وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بسبب حرب إيران، واستمرار الضغوط الأميركية لإعادة توزيع أعباء الدفاع داخل الحلف، تستضيف العاصمة التركية أنقرة، قمة قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في 7 و8 يوليو/تموز الجاري، .

وقبيل انعقاد القمة بأيام، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لهجته تجاه الحلف، واصفاً العلاقة الحالية بين واشنطن والناتو بأنها "أحادية الجانب" و"غير متبادلة".وكتب عبر منصة "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة تنفق مليارات الدولارات لحماية دول الحلف "دون أن تحصل على أي فائدة"، مضيفاً: "لم يكونوا موجودين من أجلنا".

وجاءت تصريحات ترامب على خلفية استيائه من موقف عدد من الدول الأوروبية خلال العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران، إذ فرضت بعض الدول قيوداً على استخدام قواعدها العسكرية أو مجالها الجوي، وهو ما اعتبرته الإدارة الأميركية "تقاعساً من الحلفاء في دعم العمليات الأميركية".