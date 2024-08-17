بعد تهديد أمني: أقدم معبد يهودي في لندن يلغي قداس السبت

ألغى كنيس يهودي بيفيس ماركس في لندن (أقدم معبد يهودي في بريطانيا) قداس السبت، اليوم السبت، "بسبب تهديد أمني اعتبر ذا مصداقية"، وتم اتخاذ هذا القرار بناءً على المعلومات المقدمة من Community Security Trust (CST)، وهي منظمة مسؤولة عن حماية الجالية اليهودية في المملكة المتحدة.

ولم تقدم CSE، التي تعمل بشكل وثيق مع الشرطة والسلطات المحلية، تفاصيل محددة حول طبيعة التهديد. ويعد هذا الحادث بمثابة تذكير بأهمية اليقظة وتعزيز الإجراءات الأمنية حول أماكن العبادة والمؤسسات المجتمعية.

تأسست مدرسة بيفيس ماركس عام 1701، وهي رمز مهم لليهودية البريطانية. ويسلط الإلغاء الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن أمن المؤسسات اليهودية في أوروبا وسط تصاعد التوترات الدولية.