رغم عودة الحياة في الشيخ مقصود : موجة اعتقالات ومصير مجهول لمئات الأكراد في حلب

تستمر فصائل تابعة لوزارة الدفاع السورية والأمن العام في حلب باعتقال واحتجاز المواطنين الأكراد في حي الشيخ مقصود، وسط مخاوف على مصير المئات منهم وفقا لمصادر حقوقية كردية، في حين بدأت الحياة تدريجياً بالعودة الى الحي بعد سيطرة قوات الحكومة السورية عليه.

وقالت مصادر حقوقية إن المئات من الشبان اعتقلوا بتهم تتعلق بالعمل ضمن مؤسسات الإدارة أو القوات العسكرية، ونُقل بعضهم إلى فروع أمنية في المدينة، بينما أُخضع آخرون للاحتجاز في معتقلات بمدينة عفرين والراعي. وأُفرج عن بعض المعتقلين تحت مسمى “الاندماج الاجتماعي”، إلا أن العشرات لا يزالون محتجزين في فروع الأمن. وسُجل أكثر من 270 جثة في الطب الشرعي بحي جب القبة.

ومن بين الضحايا، المواطن رياض عثمان (49 عامًا) من قرية هوبكا – ناحية راجو، الذي اعتُقل في 10 يناير\كانون ثاني خلال هجوم الجيش وقوى الأمن العام على الحي، وأبلغت أسرته لاحقاً بمراجعة الطب الشرعي لتسلم جثته دون توضيح أسباب الوفاة. كما استلمت أسر المواطن مسعود شيخ حسن، من قرية كورزيلة جيه – ناحية بلبل، جثته يوم 22 يناير\كانون ثاني الجاري، وتم دفنه في مقبرة بلدة النقارين.

في المقابل، أعلن محافظ حلب عزام الغريب مساء الجمعة عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من السكان عادوا إلى منازلهم بعد "تحرير المنطقة من تنظيم ’قسد’، وعودة الأمن والاستقرار الكامل" وفقا للبيان الصادر عنه.

وأشارت منظمة حقوق الإنسان في عفرين إلى أن "عدد القتلى تجاوز أربعة آلاف مواطن كردي من أبناء أحياء الأشرفية والشيخ مقصود، قُتلوا على أيدي عناصر الجيش السوري والأمن العام تحت إشراف الاستخبارات التركية، وجميعهم يُدفنون في مقبرة النقارين قرب مقبرة حج القادر الصباغ".