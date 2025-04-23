تقرير: رغم استمرار القصف الإسرائيلي حزب الله "يعيد ترميم نفسه"

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم، عن رصد تحركات ميدانية متزايدة لعناصر حزب الله في جنوب لبنان، في وقت يعيش فيه لبنان حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وسط استمرار القصف الإسرائيلي المتقطع على الأراضي اللبنانية.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية، فإن حزب الله يعمل على “إعادة ترميم نفسه” من خلال محاولة إعادة بناء بنيته الميدانية، وتثبيت قيادات ميدانية جديدة، وذلك بعد خسائر بشرية وهيكلية تكبّدها الحزب خلال الأشهر الماضية نتيجة الغارات الإسرائيلية.

وتُشير التقديرات إلى أن الحزب كثّف في الآونة الأخيرة أنشطته في بعض القرى الحدودية، في إطار ما وصفته المصادر بـ”الجهود لتعزيز الجبهة الشمالية وإعادة التموضع”.

في السياق ذاته، تستمر إسرائيل في تنفيذ غارات جوية تستهدف مواقع يُعتقد بأنها تُستخدم من قبل حزب الله، ما يُبقي جبهة الجنوب اللبناني في حالة اشتعال متقطع، وسط تحذيرات دولية من توسع رقعة التصعيد.

وفي الداخل اللبناني، يُمثّل ملف سلاح حزب الله محورًا رئيسيًا للخلاف السياسي، حيث تطالب قوى سياسية بنزعه ضمن مسار سيادي للدولة، فيما ترفض قوى أخرى هذه الدعوات، معتبرة سلاح الحزب جزءًا من “معادلة الردع” في وجه التهديدات الإسرائيلية.

وبين التوتر العسكري عند الحدود، والانقسام السياسي الداخلي، يبقى الجنوب اللبناني ساحة مفتوحة لاحتمالات شتّى، وسط غياب أفق واضح للحل.