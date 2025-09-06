تراجع الولادة في المجتمع العربي: ضغوط المعيشة والخوف على المسيرة المهنية
، تشير البيانات الأخيرة الى انخفاض ملحوظٍ ومتسارع في نسبة الانجاب في المجتمع العربي، والتي تتعلق بعدة أسباب وعوامل يستعرضها التقرير الميداني أدناه.
يشهد المجتمع العربي في إسرائيل تراجع في نسبة الولادة، فبعد عقود من تسجيل معدلات إنجاب مرتفعة مقارنة بالمجتمع اليهودي ، تشير البيانات الأخيرة الى انخفاض ملحوظٍ ومتسارع، هذا الأمر يعود لأسباب متعددة، فاقتصاديا تعاني العائلات العربية ارتفاعا في تكاليف المعيشة، خصوصا بعد الحرب الأخيرة التي باتت تؤثر على سوق العمل، الى جانب بروز عومل ثقافية واجتماعية جديدة.. مراسلنا وسام كبها أجرى تقريرا ميدانيا استعرض خلاله هذه القضية بتعمق، ويمكنكم مشاهدته أعلاه.
