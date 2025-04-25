ترامب:"ناقشت بقوة مع نتنياهو إدخال المساعدات إلى غزة، ونهتم بتوفير الغذاء والدواء للقطاع"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، "ناقشت بقوة مع نتنياهو إدخال المساعدات إلى القطاع، ونتنياهو شعر بالارتياح لذلك، ونهتم بتوفير الغذاء والدواء لغزة"، وأكد على أن"الأمور مع إيران تسير على ما يرام ونتعامل على أعلى المستويات فيما يتعلق بالملف الإيراني".

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، عن محادثته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة الأخير لواشنطن،وتابع "قلت إن علينا أن نكون جيدين، هؤلاء الناس يعانون". وأوضح الرئيس الأميركي أنه قال لنتنياهو: "سنتولى أمرهم، هناك حاجة كبيرة للأدوية والغذاء".

وقال إن الولايات المتحدة "تضغط بقوة على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة". وعندما سأله أحد المراسلين عن رد فعل نتنياهو على هذه الطلبات، أجاب ترامب: "نتنياهو شعر بالرضا عن ذلك"، وهو ما يشير إلى استقبال إيجابي من رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتأتي هذه المحادثة في وقت تواجه فيه حماس صعوبات اقتصادية كبيرة، وفقاً لعدة تقارير حديثة، وهي مرتبطة جزئياً بالقيود المفروضة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وتكشف معلومات حصلت عليها i24NEWS أن التنظيم الإرهابي يمر بأزمة مالية كبيرة. وبحسب هذه المصادر فإن آلاف الموظفين الحكوميين في غزة لم يتلقوا رواتبهم منذ شهرين، وقد استقال العشرات منهم بالفعل. وتشير التقارير إلى أن الجناح العسكري لحركة حماس اضطر إلى استبدال هؤلاء المسؤولين المستقيلين للحفاظ على مظهر من مظاهر الإدارة في الأراضي التي لا يزال يسيطر عليها. ويزيد الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه حركة حماس من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يظل الوصول إلى الأدوية والغذاء والضروريات الأساسية محدوداً للغاية بعد أكثر من عام ونصف من الصراع. ويعكس تركيز ترامب على المساعدات الإنسانية الموقف الأميركي الثابت منذ بداية الصراع، والذي يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مع الدعوة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي السياق نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن يسرائيل كاتس قوله إن "الآلاف من جنود الجيش الإسرائيلي، النظاميين والاحتياط، يقاتلون حاليا بشجاعة في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن وتدمير مسلحي حماس"، وأضاف "كاتس أن الإنجازات عظيمة، لكن المخاطر كبيرة والأثمان باهظة"

ولفت كاتس إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة، ويوفر غلافا وقائيا شاملا للقوات المناورة من الجو والبر والبحر، ويرافق النشاط بأسلحة ثقيلة لإحباط العبوات الناسفة وتدمير الهياكل المهددة".