تدخل أم دعم ؟ ترامب يطلب من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو

تلقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ رسالة رسمية من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يدعوه فيها إلى النظر في منح عفو لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية:"لدي فكرة... سيد الرئيس، لماذا لا تمنحه عفوًا؟ سيجار وشمبانيا، من يهتم بكل هذا؟" وأضاف أن نتنياهو هو "أعظم قائد في زمن الحرب"، داعيًا إلى طيّ صفحة القضايا القضائية ضده.

وفي بيان رسمي، ردّ مكتب الرئيس الإسرائيلي قائلاً :"الرئيس هرتسوغ يقدّر احترام الرئيس ترامب ودعمه لإسرائيل، غير أن منح العفو يتم فقط وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة. كل من يرغب في العفو عليه تقديم طلب رسمي كما ينص القانون."

وأوضح البيان أن منح العفو ليس مطروحًا حاليًا، وأن الرئيس سيلتزم بالقواعد التي تنظم هذا الإجراء.

وتنص القوانين الإسرائيلية على أن الرئيس الإسرائيلي لا يمكنه إصدار عفو إلا بعد انتهاء المسار القضائي وصدور حكم نهائي. وبما أن محاكمة نتنياهو لا تزال جارية، فإن أي حديث عن عفو يُعد سابقًا لأوانه.

وقد أثارت تصريحات ترامب جدلاً واسعًا داخل إسرائيل، إذ اعتبرها معارضو نتنياهو تدخلاً في الشؤون القضائية الداخلية، بينما رأى فيها أنصاره دعمًا قويًا من حليف قديم.