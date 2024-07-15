الرئيس السوري :"نتعامل بإيجابية مع أي مبادرة لتحسين العلاقات مع تركيا.. لكن بشرط"

شدد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده تتعامل بصورة إيجابية مع أي مبادرة لتحسين العلاقات مع تركيا، لافتا إلى أنه لم يسمع هدف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من اللقاء معه.

وصرح الأسد خلال إدلاءه بصوته في انتخابات مجلس الشعب الاثنين أنه "إذا كان الاجتماع مع أردوغان سيحقق مصلحة سوريا سأقوم به" مشددا على أنه "يجب انسحاب تركيا من أراضينا ووقف دعم مجموعات مسلحة".

موضحا أن "تركيا دولة جارة ويجب أن تكون العلاقة معها طبيعية"، وشدد على أن "إزالة أسباب الخلافات ستعيد العلاقات الطبيعية مع تركيا".

ويشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن الأسبوع الماضي عن دعوته نظيره السوري لزيارة تركيا "في أي وقت" دون تقديم تفاصيل أخرى. بينما أكد مسؤول تركيا مساء الثلاثاء أن موعد الاجتماع الذي سيجتمع فيه الرئيسين "غير محدد".

في حين تطرقت مصادر سورية عن احتمال جلوس الجانبين السوري والتركي على طاولة الحوار، وأفادت أن اجتماعا سوريا تركيا مرتقبا يتم التحضير له . وذكرت وسائل إعلام محلية أن عملية التفاوض مع تركيا ستكون طويلة لكن سنؤدي الى تفاهمات سياسية وميدانية.