تقرير: ويتكوف يلتقي رئيس الوزراء القطري في إسبانيا لبحث إنهاء حرب غزة وإطلاق سراح جميع المختطفين

أفاد تقرير أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، سيلتقي رئيس الوزراء القطري عبد الرحمن آل ثاني في إسبانيا لمناقشة إنهاء حرب غزة وإطلاق سراح جميع المختطفين المتبقين. ووفقًا لموقع أكسيوس، فإن زيارة ويتكوف إلى إسبانيا تأتي في إطار نشاط دبلوماسي مكثف يهدف إلى إجهاض خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع هجومه على غزة والسيطرة على مدينة غزة.

في غضون ذلك، صرّح مسؤول إسرائيلي كبير لم يُكشف عن هويته لوسائل إعلام إسرائيلية بأن "خطة ترامب للمضي قدمًا في غزة تتمثل في الانخراط بكل قوة، بما في ذلك إملاء شروط لإنهاء الحرب". ووفقًا لهذه الرواية، فإن "ترامب يشاطر إسرائيل أهدافها في تفكيك حماس ونزع سلاح قطاع غزة". ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المسؤول قوله: "هذا ما ينوي تقديمه للدول العربية الرائدة كوسيلة لإنهاء قضية غزة".