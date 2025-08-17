البحرية الإسرائيلية تستهدف محطة الكهرباء في صنعاء

قد يعجبك أيضًا -

شنت البحرية الإسرائيلية فجر اليوم هجوما في اليمن.هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن البنية التحتية للطاقة التي يستخدمها النظام الحوثي تعرضت لهجوم. ووفقًا لمصدر في الدفاع المدني اليمني، كان الهدف محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة صنعاء. وأصابت الهجمات مولدات كهربائية وعطلتها، وتم إخماد الحريق الذي اندلع إثر الهجمات.

وأفاد بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا على مسافة حوالي 2000 كيلومتر من إسرائيل وفي عمق اليمن. نُفذت الهجمات في ضوء الهجمات المتكررة التي يشنها النظام الحوثي الإرهابي على دولة إسرائيل ومواطنيها، بما في ذلك إطلاق صواريخ أرض-أرض وطائرات مسيرة باتجاه أراضي إسرائيل".

وأشار البيان أيضًا إلى النشاط الهجومي البحري للحوثيين والأضرار التي لحقت بالتجارة في منطقة الشحن العالمية: "سيتصرف الجيش الإسرائيلي بحزم في مواجهة الهجمات المتكررة ضد مواطني دولة إسرائيل، وهو عازم على مواصلة ضرب أي تهديد للدولة بقوة - في أي تهديد على إسرائيل في كل منطقة يتطلب ذلك.

ويشار الى أن مدير شركة كهرباء صنعاء قد زعم سابقًا تعرض محطات توليد الكهرباء لهجمات. وعقب الهجمات، هدد القيادي الحوثي البارز، حزام الأسد، إسرائيل صباح اليوم قائلاً: "عدو مجرم ومفلس لا يستهدف إلا المرافق الخدماتية والأهداف المدنية: الكهرباء والماء...".

وقال مدير محطة كهرباء حزيز: "الهجوم دليل على فشل العدو الإسرائيلي وتخبطه. إن استهداف منشأة حيوية تُغذي المدنيين والمستشفيات بالكهرباء جريمة تنتهك القانون الدولي الإنساني. لن يثنينا تكرار الهجوم عن أداء واجبنا وعملنا من أجل الشعب ومؤسساته".