الصحة العالمية: من الممكن زيادة إدخال المساعدات إلى غزة إلى حوالي 600 شاحنة يوميا بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريك بيبركورن، اليوم الجمعة، إنه "من الممكن زيادة إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كبير إلى حوالي 600 شاحنة يوميا بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار"، وتابع "نأمل ونتوقع زيادة عمليات الإجلاء الطبي لأكثر من 12 ألف مريض مع وقف إطلاق النار بغزة".

وأوضح بيبركورن في تصريح صحافي في جنيف "أعتقد أن الإمكانية موجودة بشكل كبير وخاصة عندما تفتح المعابر الأخرى"، وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تخطط لإدخال عدد غير محدد من المستشفيات الجاهزة لدعم قطاع الصحة في غزة خلال الشهرين المقبلين"

يأتي ذلك مع مصادقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف النار في قطاع غزة وترقب دخوله حيز التنفيذ يوم الأحد الوشيك،

يذكر أنه جرى التوصل إلى الاتفاق، الأربعاء المنصرم، بعد جهود وساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة. ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث يرتقب أن تمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع يجري خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين. كما نصت على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

على أن يصار في المرحلة الثانية إلى الانسحاب الكلي من غزة، وزيادة المساعدات.