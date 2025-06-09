"تنقلنا في مغارات " || حديث الشرع عن زوجته لطيفة الدروبي يثير تفاعلا واسعا

أثار حديث الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع عن عقيلته لطيفة الدروبي، تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث روى خلال لقاء جمعه مع زوجته ووفد نسائي في دمشق كيف "عاشت معه في مغارات وأماكن صعبة وأنهما تنقلا بين 49 منزلا خلال الـ14 عاما الماضية.

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وقال الشرع خلال الاحتفال بعيد الأضحي بحسب فيديو نشرته سانا :"زوجتي عاشت معي في مغارات على مدار 14 عاما، وانتقلنا في 49 مسكنا"..وقال إنه إذا أحب أن يستذكر بعضا من تجربته الخاصة، "فزوجتي العزيزة كانت معي كل هذه الفترة الصعبة التي مررنا بها، ربما تزوجنا في ظروف غير عادية في 2012.. أعتقد أن يمكن أن غيرنا 49 بيتا، خلال الفترة الماضية، بمعدل منزل كل 3 أشهر، ويشكل هذا وضع صعب للمرأة ".

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وأضاف الشرع :"عشنا في أماكن صعبة جدا ، عاشت معي في مغارات وعاشت معي في المداجن أيضا، كذلك عاشت معي في أماكن صعبة، وعاشت معي في أماكن جيدة في نفس الوقت حسب ظروف العمل" وقال إن حاول كثيرا إقناعها أن تغادر إلى مكان آخر أكثر أمنا مع الإطفال " لكنها كانت دائما ترفض وبقيت صامدة".