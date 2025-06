"تنقلنا في مغارات " || حديث الشرع عن زوجته لطيفة الدروبي يثير تفاعلا واسعا

أثار حديث الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع عن عقيلته لطيفة الدروبي، تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث روى خلال لقاء جمعه مع زوجته ووفد نسائي في دمشق كيف "عاشت معه في مغارات وأماكن صعبة وأنهما تنقلا بين 49 منزلا خلال الـ14 عاما الماضية.

