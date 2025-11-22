تقرير: حماس أبلغت ويتكوف وكوشنر، "من وجهة نظر التنظيم الاتفاق انتهى"

أبلغت حماس المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وفقًا لقناة "الحدث" الإخبارية السعودية اليوم السبت، أن "الاتفاق انتهى، وأنهم مستعدون للقتال". وأضافت المصادر التي تحدثت للقناة أن "الحركة أبلغت ستيف ويتكوف أن غزة لن تصبح لبنانًا آخر". ولم تعلق إسرائيل رسميًا على هذه المسألة حتى الآن.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد الجيش الإسرائيلي بانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حماس. حيث عبر مسلح الخط الأصفر بسيارة جيب أثناء توجهه في طريق إنساني، وأطلق النار على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، وتم القضاء عليه في غضون ثوانٍ. وردًا على الحادث، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بمهاجمة أهداف للحركة في جميع أنحاء قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، أفادت التقارير بمقتل 14 شخصًا على الأقل في هجمات بالقطاع.