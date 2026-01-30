ترامب: "إيران تعلم أن لديها مهلة نهائية، وهي تريد اتفاقا وسنرى ‌ما سيحدث"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان، اليوم الجمعة، "إيران وحدها تعلم أن أمامها مهلة للتوصل إلى اتفاق - لقد أوصلتُ لهم الرسالة". وأضاف أن إيران "ترغب في إبرام اتفاق".

وفيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة المناهضة للنظام في إيران وقمعها، قال ترامب: "لدينا أسطول سفن أكبر في طريقه إلى إيران مما كان لدينا في فنزويلا".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف وزير الداخلية إسكندر مومني، ورجل أعمال اتهمته بالمساعدة في "غسل أموال" لصالح طهران، بالإضافة إلى قادة من الحرس الثوري، في إطار تصعيد إدارة الرئيس دونالد ترمب للضغوط على إيران.