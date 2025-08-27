"الولايات المتحدة تساعد الشرع على تثبيت الاستقرار في سوريا"

قد يعجبك أيضًا -

بعد التقارير عن اتفاق أمني مرتقب بين إسرائيل وسوريا أشار مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن هبة القدسي إلى أن الولايات المتحدة تساعد الرئيس السوري أحمد الشرع على تثبيت الاستقرار في سوريا". لمتابعة مداخلتها كاملة في الفيديو.

جاءت تصريحات القدسي خلال مشاركتها في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقالت إن :"توجد مساع من الإدارة الأمريكية لمساعدة حكومة أحمد الشرع بشكل حقيقي من خلال رفع العقوبات، وذلك من خلال توجهات عن طريق لمبعوث الأمريكي توم باراك ومن خلال زيارة للمشرعين الأمريكيين إلى دمشق للتحضير ليس فقط للعقوبات الأمريكية وإنما توجد مساع لرفع العقوبات المتعلقة بقانون قيصر، وبالتالي كل هذه المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة تطالب مقابلها بتوقيع اتفاق أمني سوري إسرائيلي تجهز لتوقيعه على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر بعد خطاب أحمد الشرع أمام الجمعية وبالتالي يتم تحقيق نوع من الإنجاز الأمريكي الى حد كبير، بينما يسعى الرئيس الشرع وهو بالفعل رئيس لمرحلة انتقالية، الى الحصول على الشرعية القانونية والاعتراف الدولي بسلطته كرئيس للدولة السورية".

الحلقة كاملة: