لقاء ترامب ونتنياهو: الوثيقة التي أرسلها رئيس الوزراء إلى لجنة جائزة نوبل

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أوصى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح اليوم (الثلاثاء) بترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام. وقدّم نتنياهو لترامب رسالة التوصية خلال لقائهما الليلة في البيت الأبيض. وتتعلق التوصية بالإنجازات التي تحققت بالفعل، بما في ذلك اتفاقيات إبراهيم، وليس بالإنجازات المضمونة الاستمرار.

أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية في الرسالة إلى أن "الرئيس ترامب أظهر التزامًا استثنائيًا لا هوادة فيه بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم. وفي الشرق الأوسط، أدت جهوده إلى تغييرات جذرية وخلقت فرصًا جديدة لتوسيع دائرة السلام والتطبيع".

وتابع نتنياهو: "من بين هذه الإنجازات الدور المحوري للرئيس ترامب في دفع اتفاقيات إبراهيم قدمًا". "لقد أسست هذه الاتفاقيات الرائدة علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب. لقد أعادت هذه الإنجازات رسم ملامح الشرق الأوسط، مسجلةً تقدمًا تاريخيًا نحو السلام والأمن والاستقرار الإقليمي. لقد عززت رؤية الرئيس ترامب وقيادته الجريئة دبلوماسية مبتكرة لا تقوم على المواجهة والتطرف، بل على التعاون والحوار والازدهار المشترك. قليل من القادة حققوا مثل هذه الإنجازات الملموسة نحو السلام في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن. "في هذا الوقت من التغيير التاريخي غير المسبوق، لا أستطيع التفكير في مرشح أكثر استحقاقًا لجائزة نوبل للسلام من الرئيس ترامب".

نتنياهو ليس أول من رشح ترامب مؤخرًا لجائزة نوبل للسلام. فقد سبقه اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي. وكان آخرهم، النائب عن ولاية جورجيا، بادي كارتر، الذي كتب إلى لجنة الجائزة في يونيو/حزيران أن الرئيس لعب دورًا "استثنائيًا وتاريخيًا" في إنهاء "الصراع المسلح بين إسرائيل وإيران ومنع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم من الحصول على أشد الأسلحة فتكًا على وجه الأرض".

في العام الماضي، فعل عضو الكونغرس داريل عيسى، وهو جمهوري من كاليفورنيا، الشيء نفسه، مجادلًا بأن فوز ترامب في انتخابات عام 2024 سيكون له "تأثير مذهل" على السلام العالمي.