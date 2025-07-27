انتشار حرائق الغابات في تركيا إلى رابع أكبر مدينة في البلاد

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تستمر أزمة حرائق الغابات في تركيا في التصاعد مع اندلاع حرائق جديدة يوم الجمعة، لتصل إلى مدينة أخرى من المدن الكبرى في البلاد، مما أجبر مئات السكان على الفرار من منازلهم.

وصلت النيران إلى مدينة بورصة الواقعة في شمال غرب تركيا يوم الأحد بعد أن اشتعلت النيران طوال الليل في الجبال المحيطة بها.

صرح مكتب محافظ المدينة في بيان يوم الأحد بأنه تم إجلاء 1765 شخصًا بأمان من قرى شمال شرق البلاد، وأن أكثر من 1100 رجل إطفاء يكافحون النيران. وأُغلق الطريق السريع الواصل بين بورصة وعاصمة المقاطعة أنقرة بسبب اشتعال الغابات المحيطة.

صرح وزير الغابات إبراهيم ياموكلي بأن رجال الإطفاء في جميع أنحاء البلاد واجهوا 76 حريقًا منفصلاً يوم السبت وحده، وفقًا لشبكة ABC.

تكافح تركيا حرائق الغابات هذه منذ أواخر يونيو، مدفوعةً بارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد والحرارة الجافة، إلى جانب الرياح القوية. ووفقًا للتقرير، ذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تركيا سجلت أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق، 50.5 درجة مئوية (122.9 فهرنهايت) في مقاطعة شرناق جنوب شرق البلاد يوم الجمعة، مضيفةً أن أعلى درجات الحرارة سُجلت أيضًا لشهر يوليو في 132 موقعًا آخر.

لقي 13 شخصًا حتفهم جراء الحرائق في الأسابيع القليلة الماضية، من بينهم 10 من متطوعين الإنقاذ وعمال الغابات الذين لقوا حتفهم يوم الأربعاء في حريق في إسكيشهير غرب تركيا.

وأضاف ياموكلي أن شمال غرب البلاد يواجه أكبر خطر، بما في ذلك كارابوك، حيث تشتعل حرائق الغابات منذ يوم الثلاثاء. وأعلنت الحكومة محافظتين غربيتين، هما إزمير وبيلجيك، منطقتي كوارث يوم الجمعة.