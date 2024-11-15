قضية تهز المجتمع الإسرائيلي: اتهام معلمة مدرسة بارتكاب جرائم جنسية خطيرة بحق طلابها ||اليكم التفاصيل

سمحت محكمة ريشون لتسيون وسط إسرائيل الخميس بنشر اسم يوفال ليبل، المدرسة المشتبه بارتكاب جرائم جنسية خطيرة ضد الطلاب. وليبل (31 عاما) من ريشون لتسيون، متهمة بانتحال شخصية طالب على وسائل التواصل الاجتماعي وإقامة علاقات حميمة مع طلابها. وبموافقة المحكمة، سيتم إطلاق سراحها للإقامة الجبرية بكفالة.

وكما نشر هذا الأسبوع في i24NEWS، تم القبض على ليبل للاشتباه في مضايقتها للطلاب على "Instagram" و"TikTok". وهي متهمة أيضًا بإقامة علاقات غير مشروعة مع طالب قاصر يبلغ من العمر 14 عامًا، ويجري التحقيق في احتمال تعرض طلاب آخرين للأذى. ومن بين الشبهات الخطيرة الأخرى: جماع مع قاصر.

ويشتبه أيضًا في قيام ليبل بعرقلة إجراءات التحقيق. وصادرت الشرطة حاسوبها الشخصي وأشياء أخرى من منزلها، حيث تم العثور على أدلة تربطها بالشبهات. عند اعتقالها، قال محاميا ليبل، أورون شوارتز ويوغيف نركيس: "إن الادعاء بوجود علاقة بين المعلم والطالب هو وهم يتطلب فحصًا شاملاً للعوامل التي دفعتهم إلى تصديقه. وفي نهاية التحقيق، لن يبقى من هذه القضية أكثر مما حدث، قناع مضايقات وتهديدات من طالب ضد المعلمة".

وكما ذكرنا، تم إطلاق سراح ليبل الخميس ووضعها تحت الإقامة الجبرية وتم السماح بنشر اسمها. كما مُنعت لمدة 60 يومًا من الاقتراب من المدارس التي تعمل فيها أو من طلابها أو القصر بشكل عام. وبالإضافة إلى ذلك، تم منعها من الوصول إلى الإنترنت لمدة شهر. وفي إطار الإقامة الجبرية، سمحت لها المحكمة بالمشاركة في مناسبة عائلية، تحت المراقبة.