رغم تصاعد عنف المستوطنين الشاباك يعيد تصنيف إرهابهم إلى حوادث خطيرة

من قرية جيبيا شمالي رام الله، حيث تعرّضت منازل ومركبات السكان مرارًا لهجمات مستوطنين، تتجدد المخاوف بعد قرار جهاز الشاباك الإسرائيلي تعديل تصنيف اعتداءات المستوطنين، بحيث تُعتبر فقط الهجمات التي تنطوي على نية واضحة للقتل عمليات إرهابية.

مصادرُ أمنيةٌ إسرائيليةٌ اعتبرت أن التغييرَ مرتبطٌ بتحديدِ أولوياتِ التحقيق ِوالموارد، بينما يرى فلسطينيون أن تقليصَ تعريفِ الإرهاب قد يضعفُ الردعَ ويضاعفُ المخاوفَ من اتساعِ هجماتِ المستوطنين.

ووفقَ المعطيات، شهدت الضفةُ الغربيةُ خلالَ يومين أكثرَ من عشرِ عملياتِ حرقٍ لممتلكاتٍ فلسطينية، صُنّف ثلاثٌ منها فقط كعملياتٍ إرهابيةٍ بعد التعديلِ الجديد. وفي تقريرِ قيادةِ المنطقةِ الوسطى لعام خمسةٍ وعشرين، سُجل نحو ثمانِمئةٍ وسبعين حادثَ شغبٍ لمستوطنين بزيادةٍ تقاربُ سبعةً وعشرين في المئة مع ارتفاع الحوادث المصنفة خطيرة...

بينما ترى إسرائيل أن التعديلَ تنظيميٌ وإجرائيٌ، يخشى فلسطينيون أن ينعكسَ ميدانياً على شعورِهم بالأمنِ اليومي.. ما يجعلُ هذه القرية مثالاً مصغراً لصراعِ الرواياتِ حولَ الأمنِ والتصنيفِ في الضفةِ الغربية.