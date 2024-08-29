الكنيسة الإريترية تتقدم بشكوى إلى ماحش بسبب الأحداث في تل أبيب

توجهت الكنيسة الإريترية اليوم (الخميس) الى قسم التحقيقات مع رجال الشرطة "ماحش" بعد ادعائها بأن القوات التي جاءت للتعامل مع الحادث العنيف الذي وقع في تل أبيب نهاية الأسبوع الماضي تصرفت بعنف.

وكتب محامي الكنيسة: "كان لدى الشرطة معلومات مسبقة عن تصرفات محتملة من قبل جماعة "لواء نحميدو" 'Brigade Nhamedu' العنيفة ضد المصلين في الكنيسة الإريترية، لكنها لم تتخذ أي إجراءات وقائية كان من الممكن أن تمنع وقوع خسائر في الأرواح البشرية خلال الهجوم. وفي الكنيسة، دخل عناصر الشرطة إلى مكان مقدس بالأحذية (خلافا لقانون الكنيسة الأرثوذكسية)، وحطموا الأبواب والصور الدينية المقدسة للمصلين".

מצלמות אבטחה

وعلى صعيد متصل، قُتل في الحادث إريتريان اثنان وأصيب خمسة آخرون، اثنان منهم في حالة خطيرة، واثنان في حالة متوسطة، وواحد في حالة خفيفة. ووقعت المواجهة بين مؤيدي ومعارضي الحكومة في إريتريا. وعلق شرطي وصل إلى مكان الحادث مع رجال شرطة آخرين في الحادث وأطلق النار في الهواء خوفا من الخطر على حياته.