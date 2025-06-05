نقاش حاد عن مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي في إسرائيل :"الناصرة سقطت بأيدي منظمة إجرامية"

الجريمة في المجتمع العربي: على خلفية تزايد حوادث القتل والجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل، كشف المعلق القانوني في قناتنا العبرية، أفيشاي غرينسايغ، صباح اليوم (الخميس)، عن اقتباسات من نقاش حاد جرى في نهاية الأسبوع الماضي لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

رئيس منطقة إسرائيل في جهاز الأمن العام (الشاباك): "منظمات إجرامية تسيطر على مدن في المجتمع العربي. هذا يزيد من خطر اندلاع أعمال شغب".

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رئيس مركز مكافحة الجريمة في المجتمع العربي: "بلدية الناصرة وقعت في قبضة منظمة إجرامية".".

وزير الداخلية الإسرائيلية: "المحاسب المرافق لوزارة الداخلية في الناصرة يقبع تحت أعلى درجات التهديد، مع وجود خطر داهم على حياته. طلبتُ تشكيل لجنة معينة في المدينة. ورغم طلباتي المتكررة للاستشارة القانونية، ما زلتُ أنتظر رأيًا قانونيًا".

وعلى صعيد متصل، قُتل فجر اليوم فتى يبلغ من العمر 16 عامًا الليلة في حادث إطلاق نار في عرعرة بالنقب جنوب إسرائيل. وأصيب شقيقه، البالغ من العمر 30 عامًا، بجروح خطيرة. القتيل والمصابان من عائلة أبو صبيح. أصيب الفتى بجروح خطيرة في إطلاق النار، وأُعلن عن وفاته في المستشفى.

تعود خلفية الجريمة إلى نزاع بين عائلتين تسكنان عرعرة ، سبقته جريمة قتل أخرى قبل نحو عام. وتشير الشكوك إلى أن جريمة القتل التي وقعت الليلة الماضية جاءت في سياق ثأر دموي. وتعمل قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في مكان الحادث في إطار التحقيق الذي بدأ، وذلك لتحديد هوية المشتبه بهم في الحادث.

وقالت نجمة داوود الحمراء، التي عالجت المصابين في مكان الحادث ونقلتهم إلى مستشفى سوروكا: "كان الصبي فاقدًا للوعي، بلا نبض ولا تنفس، مصابًا بطلقات نارية في جسده. أجرينا له إنعاشًا قلبيًا رئويًا ونقلناه إلى وحدة العناية المركزة في حالة حرجة. في الوقت نفسه، قدمت سيارة إسعاف أخرى العلاج الطبي لرجل يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا كان يعاني أيضًا من إصابات بطلقات نارية، ونقلته إلى المستشفى في حالة خطيرة".

تنضم جريمة القتل جنوب إسرائيل إلى جريمة قتل أخرى وقعت الليلة الماضية في كفر قاسم. قُتل أحد سكان المدينة، يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا، رميًا بالرصاص، على ما يبدو في نزاع بين عناصر إجرامية.

بحسب منظمة "مبادرات إبراهيم"، التي تجمع بيانات عن الجريمة في المجتمع العربي، قُتل 105 مواطن عربي منذ بداية عام 2025، في ظروف تتعلق بالجريمة والعنف. معظمهم في حوادث إطلاق نار.