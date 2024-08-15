كشف خاص: خرق أمني خطير في قاعدة وحدة استخبارات إسرائيلية حساسة

منشأة أمنية لوحدة استخبارات حساسة. في وقت الغداء - دخل محقق صحافي من قناة i24NEWS العبرية المبنى دون عوائق، دون أن يُطلب منه التعريف عن نفسه . المراسل العسكري في القناة العبرية يانون شالوم ياتش تحدث مساء الأربعاء قصة الخرق الأمني الخطير في قلب مبنى مدني، حيث توجد منشأة أمنية تعمل فيها وحدة استخبارات إسرائيلية حساسة.

من خلال الفحص الذي أجري بمساعدة محقق يرتدي ملابس مدنية ومعه كاميرا خفية - اتضح أنه لا يوجد حارس أمن في المنشأة، ولا يوجد مفتش أمني مسلح، ويمكن التجول في جزء من القاعدة دون إزعاج. واستمع المحقق الصحافي إلى أحاديث الجنود وكبار المسؤولين، وتجول في أروقة المكاتب السرية دون أن يطلب منه التعريف عن نفسه في مرحلة، ووصل إلى الطوابق المختلفة في المنشأة دون أن يخضع للتفتيش، ودون أن يصطدم بأي مسؤول عسكري مؤهل في الطريق، والذي عليه الموافقة على دخوله.

من أجل الدخول إلى المجمع الحساس والانكشاف لمواد من أعلى مستوى من السرية، من الضروري المرور من باب واحد – والذي عادة يدخل من خلاله عدة أشخاص معًا. هناك مجمعات "معقمة" لا تحتاج حتى إلى بطاقة خاصة لدخولها مثل الشرفات والممرات وغرفة عمليات القاعدة (الذي يفتح بابه بشكل شبه اوتماتيكي لكل شخص). تحتوي بعض الطوابق على معلومات سرية، ويخدم بها كبار المسؤولين بموجب إجراءات الكشف.

الوحدة فشلت في إجراء عملية تدقيق في يناير/كانون الثاني، وسرقت منها أجهزة كمبيوتر سرية

أجرى قسم أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي عملية فحص للمنشأة السرية في شهر كانون الثاني (يناير)، حيث حاولوا سرقة أجهزة الكمبيوتر. وفشلت الوحدة بالفحص – وبحسب شهادات جنود سابقين في الوحدة، فقد أثير الأمر عدة مرات أمام كبار ضباط الوحدة، لكن دون الاهتمام بالأمر.

قبل النشر، تم تحذير الجيش الإسرائيلي حول الخرق الأمني، وتم نشر الخبر بموافقة الرقابة العسكرية.

رئيس الاستخبارات العسكرية أمر بفتح تحقيق بعد النشر

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هذا مبنى مدني مدمج مع وحدات عسكرية في مجمعات منفصلة، مع العديد من آليات تحديد الهوية والحماية إلى جانب إجراءات أمنية واضحة تتطلب من جميع موظفي المبنى الدخول بتصريح منظم وهوية شخصية.

وكانت الفحص المذكور داخلي، وتم العثور على أوجه القصور فيه، وتم إجراء تحقيق شامل،وتحويله إلى القادة لأخذ العبر. تمت محاكمة ومعاقبة الجهات ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالتوثيق الذي عرضه التقرير، قام رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية العقيد أهارون حاليفا بتعيين ضابط المخابرات المقدم آفي كينان للتحقيق في الحادث.

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