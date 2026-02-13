نتنياهو: "الشروط التي يضعها الرئيس ترامب قد تؤدي إلى اتفاق جيد"

صرح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الخميس، قبل إقلاعه عائداً من واشنطن بعد اجتماعه مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب: "الشروط التي يضعها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، إلى جانب فهم إيران بأنها أخطأت - قد تؤدي إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد".

أضاف نتنياهو قبل صعوده إلى الطائرة: "أنهيت الآن زيارة قصيرة لكنها مهمة في واشنطن، في محادثة مع صديقنا الكبير الرئيس ترامب. هناك بيننا علاقة وثيقة جداً، حقيقية جداً وعلنية جداً. وبالطبع تركزت المحادثات على عدة مواضيع، لكن في الواقع على المفاوضات مع إيران".

وأضاف نتنياهو: "الرئيس ترامب يعتقد أن الإيرانيين قد تعلموا بالفعل مع من يتعاملون. أعتقد أن الشروط التي يخلقها، إلى جانب حقيقة أنهم بالتأكيد يفهمون أنهم أخطأوا في المرة السابقة عندما لم يبرموا اتفاقًا، يمكن أن تخلق الظروف للتوصل إلى اتفاق جيد. لقد أراد أن يسمع رأيي. لن أخفي عنكم أنني عبرت عن شكوك عامة بشأن نوعية أي اتفاق مع إيران. لكن قلت إنه إذا تم بالفعل التوصل إلى اتفاق، فيجب أن يشمل العناصر التي هي مهمة جدًا من وجهة نظرنا، من وجهة نظر إسرائيل، وبرأيي ليست فقط إسرائيل."

"ليس فقط النووي، بل أيضاً الصواريخ الباليستية وأيضاً الوكلاء الإيرانيون. بهذا استُنفِذ الحديث، أود أن أقول، رغم أنه تطرّق بطبيعة الحال أيضاً إلى غزة وإلى المنطقة ككل وأمور عامة أخرى."