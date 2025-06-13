تقديرات إسرائيلية: رد إيران سيكون شديدا

تستعد المظومة الأمنية الى عدد واسع من السيناريوهات للرد الإيراني، بعد الهجوم الإسرائيلي المباغت الليلة في ايران، ووفقا لتقديرات إسرائيلية تمتلك إيران حوالي 2000 صاروخ باليستي برؤوس حربية تزن مئات الكيلوجرامات، وهي قادرة على إحداث أضرار جسيمة. هذا بالإضافة إلى ترسانة من الطائرات المسيرة التي يمكنها التحليق لمسافة حوالي 1500 كيلومتر من إيران وضرب العمق الإسرائيلي.

التقييم الرئيسي في هذه المرحلة هو أنه سيتم إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل، إلى جانب هجمات على أهداف حساسة باستخدام الطائرات المسيرة. الأهداف المحتملة هي قواعد الجيش الإسرائيلي والمنشآت الاستراتيجية والبنية التحتية الوطنية. يُحذّر كبار المسؤولين الإسرائيليين من أن هجومًا كهذا قد يُسبب دمارًا واسع النطاق في عدة مواقع، ويؤدي إلى خسائر في الأرواح بين المدنيين والجنود. وبناءً على ذلك، تستعد قيادة الجبهة الداخلية وهيئات الطوارئ لرد سريع وواسع النطاق.

لا تستبعد المؤسسة الأمنية احتمال وقوع سيناريو أكثر خطورة، وهو أن تُحرّك إيران وكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. فعلى مدى عقود، موّلت إيران وكلائها ومنظمات مسلحة في الشرق الأوسط، تحديدًا من أجل سيناريو مهاجمة إسرائيل للمشروع النووي الإيراني. ووفقًا للتقديرات، قد ينضم حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي ومنظمات أخرى في لبنان وغزة والضفة الغربية واليمن والعراق وسوريا إلى هجوم منسق ضد إسرائيل، كجزء من ردّ مُشترك على الهجوم على المشروع النووي.