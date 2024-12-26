اعتقال مشتبه بقتل جنديين إسرائيليين قبل 17 عاما

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال علي دنديس، والمشتبه في تورطه في الهجوم الذي قُتل فيه الجنديان الإسرائيليان أحيكام عميحاي وديفيد روبين في عام 2007، اليوم (الخميس) في عملية قام بها الشاباك واليمام والجيش الإسرائيلي في بيت لحم. وتم تسليمه لإجراء التحقيقات معه.

قُتل الجنود في هجوم وقع بتاريخ 28 كانون الأول (ديسمبر) 2007 ، أثناء قيامهم بنزهة في وادي في جبل الخليل. كما يشتبه في تورط دانديس في هجوم إطلاق نار آخر وقع عام 2012، وانتهى دون وقوع إصابات. وعلى مر السنين، تم اعتقال المشتبه به من قبل قوات الأمن الفلسطينية، ولكن اليوم تم اعتقاله بعد العثور عليه خارج مكان اعتقاله.