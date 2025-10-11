إسرائيل: سجين ضمن لائحة صفقة إطلاق السراح يهاجم حارسة في سجن كيزيوت

هاجم سجين، كان من المقرر إطلاق سراحه ضمن صفقة المختطفين، حارسة في سجن كزيوت، اليوم السبت، وتغلبت عليه قوة من ستة أفراد برفقتها، ونقلته للاحتجاز والاستجواب، وخلال الليلة المنصرمة، عمل آلاف الحراس، والجهاز الطبي في السجن، ومقاتلو وحدة "ناحشون"، على تنفيذ قرار القيادة السياسية "مخطط إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين". وفي هذا الإطار، نُقل السجناء الأمنيون إلى مجمعات الترحيل في سجني "عوفر" و"كزيوت"، ريثما يتم اتخاذ القرار واستمرار العمليات.

وفي السياق سيتم، بموجب الصفقة، إطلاق سراح حوالي 2000 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، وبعد موافقة الحكومة على القائمة الأصلية، دُعي الوزراء صباح اليوم التالي هاتفيًا للموافقة على تبادل أسرى من القائمة، من بين عدد من سجناء المؤبد الذين حددتهم حركة فتح، مقابل عدد مماثل من سجناء حماس. ومن بين أبرز الأسماء الذين سيتم الإفراج عنهم جهاد كريم عزيز روم الذي حكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتورط في عملية إعدام خارج نطاق القانون في رام الله عام 2000، ومحمد عمران الذي كان شريكا في الهجوم على طريق المصلين في الخليل، وماهر أبو سرور قاتل عميل الشاباك حاييم نحماني عام 1993.