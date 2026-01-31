تقارير إيرانية: قتلى وجرحى في انفجارات غامضة في عدة مدن ايرانية

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم السبت، بوقوع انفجارات متعددة في عدة مدن إيرانية، أبرزها مدينة بندر عباس على ساحل الخليج العربي ومدينة أهواز في جنوب غرب البلاد، مع ورود تقارير غير مؤكدة عن انفجارات في فرند، أردبيل، تبريز وساووه بالقرب من طهران.

وأوضحت وكالة IRNA الرسمية أن الانفجار في أهواز أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، فيما أصيب عدة آخرون في بندر عباس، حيث تسبب الانفجار في تدمير طابقين وإلحاق أضرار بمركبات ومحال تجارية.

وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن الأنباء عن مقتل قائد البحرية في حرس الثورة الإيراني، علي رضا تنكسيري، غير صحيحة. وبحسب بعض التقارير الأولية، قد تكون الانفجارات ناجمة عن انفجار غاز، بينما لم تعلن السلطات سبب الانفجارات رسمياً.

وأكدت دائرة العلاقات العامة في بحرية حرس الثورة أنه "لم تقع أي هجمات بطائرات مسيرة على مراكز بحرية، ولم تتضرر أي منشآت تابعة للقوات"، وحذرت الجمهور من الاعتماد على الأخبار غير الموثوقة.

تقع مدينة بندر عباس على الساحل الشمالي لمضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي تمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية. ويعد ميناء هيد رجائي الأكبر في إيران، وتمر عبره نحو 70% من البضائع، ويضم مرافق نفطية وبتروكيماوية ومنشآت بحرية تابعة لحرس الثورة.

يأتي الحادث بعد سلسلة من الأحداث الأمنية في الميناء نفسه، بينها هجوم سيبراني عام 2020 أدى لتعطيل نشاطه التجاري، ونسبت وسائل إعلام غربية المسؤولية لإسرائيل آنذاك.