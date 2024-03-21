الجيش الإسرائيلي: اعتقال خمسة مسلحين من كبار مسؤولي حماس خلال مداهمة مستشفى الشفاء بغزة

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الخميس، يتضمن تحديثا للتقدم الذي أحرزه في العملية الجارية في مجمع مستشفى الشفاء في قطاع غزة، إنه اعتقل العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في حماس وقتل 140 مسلحا"

وتم نقل المسلحين المعتقلين إلى جهاز الأمن العام لاستجوابهم، فيما واصل الجيش الإسرائيلي العملية في مجمع مستشفى الشفاء، قائلاً إن "المعارك مستمرة".

وبالإضافة إلى الاعتقالات، تم العثور على العديد من الأسلحة والوثائق، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها ستساهم في استمرار القتال في المنطقة.

واشار البيان إلى أنه "بناءً على معلومات من المخابرات العسكرية وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، كشف الجيش الإسرائيلي لأول مرة في موندا عن غارته المستهدفة لملاحقة كبار مسؤولي حماس الذين استعادوا مواقعهم في مجمع المستشفى".

ووأكد الجيش في البيان على أنه "تم اعتقال 600 مسلح خلال العملية، بما في ذلك مسؤولون كبار في حماس ومن حركة الجهاد الإسلامي ، الذين لم يكونوا يديرون النشاط في قطاع غزة فحسب، بل أيضًا في الضفة الغربية".

وأفاد البيان أنه "من بين الاعتقالات الأخيرة قياديين بارزين في حماس، ومن بينهم عمرو عزيدة الذي يرأس أنشطة الحركة في منطقة نابلس بالضفة الغربية. محمود القواسمي، الذي خطط وموّل عملية اختطاف ثلاثة فتيان في عام 2014. والثالث هو حمد الله حسن علي، الذي كان يروج للأنشطة العدائية في الولايات المتحدة".