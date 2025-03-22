تقرير: الشرع طالب بوتين رسميا بتسليم الأسد لعرضه أمام المحاكمة

أفادت قناة العربية السعودية مساء الجمعة نقلا عن مصادر خاصة بأن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع طلب رسميا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسليم السلطات في دمشق الرئيس السوري المخلوغ بشار الأسد من أجل محاكمته في سوريا.

ويشار إلى أنه في الماضي، تطرق عدد من التقارير بأن الشرع عرض طلبا مشابها أمام بوتين. وفر الأسد بعد سقوط نظامه الى روسيا حيث تلقى هناك لجوءا سياسيا مع أبناء عائلته. وقالت روسيا بأنها منحته حق اللجوء من منطلق "معايير إنسانية".

رغم ذلك تحاول روسيا خلال الأشهر الأخيرة إقامة علاقات مع النظام السوري الجديد الذي حاربته على مدار سنوات الى جانب نظام الأسد. حيث تسعى روسيا الحفاظ على قواعدها العسكرية على الأراضي السورية. وتحدثت تقارير سابقة بأن الشرع طالب روسيا بدفع تعويضات على سنوات دعمها لنظام بشار الأسد.