نشر أول: هناك خشية في إسرائيل من أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سيقيد حرية العمل العملياتي في لبنان، وسيطلب تقليل حدة القتال - ليس فقط في حي الضاحية ببيروت، بل بشكل عام في أنحاء الدولة.

بسبب هذا القلق، يعمل مسؤولون إسرائيليون كبار في هذه الأيام على مدار الساعة لمنع خطوة كهذه.

حتى الآن لا توجد إشارة على أن ترامب سيطلب فعلاً خفض حدة القتال، لكن الخشية هي أن الطلب الإيراني في هذا الشأن سيدفع ترامب لطلب ذلك من إسرائيل بحجة "هذا سيساعد في المفاوضات بين واشنطن وطهران".