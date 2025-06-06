قتلى من العلويين وإحراق منازل وممتلكات خلال عملية اقتحامات نفذتها القوى الأمنية بريف جبلة

تسببت أحداث عنف في منطقة جبلة في الساحل السوري، وتسببت بوقوع قتلى من الطائفة العلوية وإحراق منازل، وبنفس الوقت وقعت أعمال عنف في درعا خلال الايام الاخيرة، اثر اشتباكات مع قوات الامن العام .

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الصحافي من الجولان عطا فرحات، أوضح حيثيات الأحداث وقال :" المستهدفون هم الاقليات العلوية في جبلة وريف جبلة، بدأ الحدث قبل يومين، بعد ادعاء وقوع هجوم على مقسم للبريد في قرية الدالية بريف جبلة، هذه القرية بدأت فيها الأحداث في آذار الماضي، حيث بدأت المجازر منها.

فرضت القوات الأمنية حظر تجول للقرية وقرى مجاورة، صباح الخميس جرى حرق للمنازل في قرية الدالية، ووقع قتلى في بيت عانا بريف جبلة، وجرى اعتقال لعدد من الرجال في القرية، إضافة إلى أن هذه الانتهاكات لم تتوقف منذ آذار حتى اليوم، وفي ال48 ساعة الماضية، سجل 16 حالة قتل بحق أبناء الطائفة العلوية بعدد من المناطق، في الدالية وبيت عانة.

أيضا قتل عمال في عش الورور بريف دمشق وهم بطريق عودتهم من العمل الساعة الثالثة صباحا، حيث أوقفهم ملثمون وقتلوا بدون أي سبب، فقط بسبب هويتهم،أيضا، تحدثت مصادر عن حملة مداهمات للأمن العام، للمنازل في قرية عين بالوج، بريف الدريكيش في ريف طرطوس، في الساحل السوري

الانتهاكات في الساحل السوري لم تتوقف منذ أذار، حتى ان صحيفة لوموند الفرنسية تحدثت عنها مؤخرا، وقالت إن السكان المحليين يخافون الحديث مع اللجان التي أرسلها أحمد الشرع، للساحل السوري، ويخشون الحديث عن الانتهاكات، حيث يخشون على مصيرهم إذا تحدثوا الحقيقة، الاعلام الغربي بدأ الحديث عن الترهيب الذي تتعرض له الأقليات في الساحل السوري،

كما توجد أعمال عنف في درعا خلال الأيام الأخير وهي لم تتوقف، وقفت أعمال في الصنمين، ومناطق أخرى في درعا. حيث وقعت عدة اشتباكات مع الأمن العام".