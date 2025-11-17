تقرير: ألمانيا ستلغي حظر السلاح عن إسرائيل الأسبوع القادم

أعلنت ألمانيا اليوم (الاثنين) أنها ستستأنف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن أوقفت جزءاً من الصادرات في شهر أغسطس\آب الماضي.

كما هو معلوم، أعلن مستشار ألمانيا فريدريح ميرتس في شهر أغسطس الماضي أنّ "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس"، لكن في الوقت نفسه أعلن أنّ بلاده "ستتوقف فورًا عن تصدير السلاح والمعدات العسكرية لإسرائيل التي ستُستخدم في قطاع غزة، وذلك حتى إشعار جديد".

وشدد قائلاً: "المفاوضات، وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى هي أولويتنا القصوى".

هذا القرار جاء في أعقاب قرار الكابينت الإسرائيلي بشأن السيطرة على مدينة غزة، والذي أثار انتقادات شديدة في جميع أنحاء العالم.

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى تصريحات المستشار ميرتس حسبما ذكر، في بيان صدر باللغة الإنجليزية عن مكتبه. "أعرب رئيس الحكومة عن خيبة أمله من قرار شولتس فرض حظر أسلحة على إسرائيل. بدلًا من دعم الحرب العادلة التي تخوضها إسرائيل ضد حماس، التي نفذت الهجوم الأصعب على اليهود منذ المحرقة، تقوم ألمانيا بمكافأة الإرهاب من خلال فرض حظر أسلحة على إسرائيل". وأضافوا: "الهدف ليس السيطرة على غزة، بل تحرير غزة من أيدي حماس وإتاحة إقامة حكومة مسالمة فيها".

في وقت اتخاذ القرار بوقف التصدير، احتلت ألمانيا المرتبة الثانية في جدول الدول التي تصدر السلاح لإسرائيل، ووفقًا للتقديرات كان يدور الحديث عن أكثر من 30 بالمئة من واردات الدولة الدفاعية. بالإضافة إلى ذلك، من المهم الإشارة إلى أنه في صيف 2023 تم توقيع صفقة ضخمة بين الصناعات الجوية الإسرائيلية وألمانيا لبيع منظومة "حيتس 3" (سهم 3) بمبلغ 3.5 مليار دولار (حوالي 14 مليار شيكل).

في ضوء ذلك، فإن قرار وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل شكّل تحولًا كبيرًا في العلاقات الأمنية بين الدولتين. سبق هذه الخطوة ضغوط كبيرة مورست على المستشار من قبل شركائه في الائتلاف، الذين طالبوه باتخاذ إجراءات وخطوات أكثر تطرفًا ضد إسرائيل.