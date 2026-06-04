كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو عن مباحثات تجريها بلاده مع السعودية لإحياء مشروع سكة حديد الحجاز التاريخية وتطويره ليصل مستقبلاً إلى سلطنة عُمان، في إطار رؤية إقليمية لتعزيز الربط البري وتوفير مسارات بديلة للنقل والتجارة.

وأوضح الوزير التركي أن الخطة تستهدف إعادة تشغيل وتحديث الخط التاريخي الذي يربط مناطق في تركيا وسوريا والأردن، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تشمل ربط الأراضي التركية بمدينة حلب، فيما يمتد الخط القائم بالفعل من حلب إلى دمشق ثم الأردن.

وأضاف أن أنقرة تجري مشاورات مع الرياض بشأن استكمال المشروع جنوباً، وصولاً إلى سلطنة عمان وربطه بالمحيط، بما يساهم في توفير بديل استراتيجي للمسارات البحرية التي تمر عبر مضيق هرمز.

وأشار أورال أوغلو إلى أن المشروع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التوترات الإقليمية وتأثر حركة الملاحة في الخليج، مؤكداً أن تركيا تتابع أوضاع السفن التركية في المنطقة وتراقب تطورات الأزمة المرتبطة بالمضيق.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن مشروع "طريق التنمية" الذي يربط ميناء الفاو العراقي بتركيا وصولاً إلى أوروبا أصبح جاهزاً من الناحية الفنية، موضحاً أنه سينفذ بشراكة بين العراق وتركيا والإمارات وقطر، وسيشمل شبكات نقل وطاقة واتصالات.

واعتبر أن اكتمال مشروعي سكة حديد الحجاز الحديثة وطريق التنمية سيشكل تحولاً استراتيجياً في حركة التجارة الإقليمية، ويقلل من الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة في المنطقة.