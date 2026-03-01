هل يوجد لدى ترامب مرشح ليكون خلفا لعلي خامنئي في ايران؟

قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم (الأحد) في مقابلة هاتفية مع شبكة CBS News إنه لديه فكرة عن من يود أن يرى يقود إيران بعد اغتيال المرشد الأعلى للبلاد، علي خامنئي، في الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

عندما سُئل من برأيه يضبط الإيقاع الآن بعد وفاة خامنئي، أجاب ترامب: "أنا أعرف بالضبط من هو، لكن لا يمكنني أن أخبركم".

عندما طُلب منه أن يجيب ما إذا كان هناك شخص في إيران يود أن يراه يقود البلاد، أجاب: "نعم، أعتقد ذلك. هناك بعض المرشحين الجيدين".

كما هو معلوم، صادق ترامب على اغتيال خامنئي عندما كتب في شبكة التواصل الاجتماعي TRUTH: "خامنئي، أحد أكثر الأشخاص شرًا في التاريخ، مات. هذا ليس عدلًا فقط للشعب الإيراني، بل لكل الأمريكيين العظماء، ولأولئك الأشخاص من دول عديدة حول العالم الذين قُتلوا أو تضرروا على يد خامنئي وعصابته المتعطشة للدماء".