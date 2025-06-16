تعزيزات على الحدود الأردنية: مخاوف من محاولات تسلل خلايا مسلحة إلى إسرائيل

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وفي الأيام الأخيرة، زادت إسرائيل من قواتها على الحدود الأردنية بشكل كبير، بسبب المخاوف من وجود خلايا مسلحة نائمة قد تحاول التسلل إلى إسرائيل من الحدود الشرقية.

يتحدث التقييم عن مجموعات مسلحة تتراوح بين خلايا صغيرة ومجموعات كبيرة. قد تخرج هذه المجموعات، من بين مصادر أخرى، من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي دربتها إيران، وفي لحظة ما، من تلقيهم أوامر سيتقدمون ويحاولون التسلل الى إسرائيل. الجيش الإسرائيلي لا يخاطر، ولذلك ينشر قوات كبيرة في جميع أنحاء المنطقة.