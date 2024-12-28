روسيا: الولايات المتحدة وبريطانيا تخططان لتنفيذ هجمات ضدنا في سوريا

زعم جهاز المخابرات الروسي (SVR) اليوم (السبت) في بيان له أن الولايات المتحدة وبريطانيا تخططان لسلسلة من الهجمات ضد القواعد العسكرية الروسية في سوريا، وذلك لإجبار روسيا على إخلائها.

وجاء في إعلان المخابرات الروسية أن من المفترض أن ينفذ هذه الهجمات، والتي تشمل إطلاق طائرات مسيرة على القواعد الروسية في سوريا، هم عناصر تنظيم داعش الذين أطلق سراحهم من السجون بعد انهيار نظام الأسد.

وجاء في الرسالة: "تأمل لندن وواشنطن في أن تحفز هذه الاستفزازات روسيا على سحب قواتها من سوريا، وسيتم عرض الحكومة السورية الجديدة على أنها غير قادرة على كبح جماح المتطرفين".

وفي الوقت نفسه، زعم إعلان SVR أن الغرب يعتزم "الاستمرار في السيطرة على المناطق التي يتم فيها إنتاج النفط السوري، تحت ستار محاربة داعش". ووفقاً لتقارير غربية وتحليلات لصور الأقمار الصناعية، فقد بدأت روسيا بالفعل في إجلاء السفن والمعدات الأخرى من قواعدها على الأراضي السورية.