حشود غفيرة تشيع شيري بيباس وطفليها أرئيل وكفير|| ياردين بيباس :"آسف لأنني لم أحميكم"

شيعت إسرائيل اليوم شيري بيباس وطفلاها كفير وأرئيل في بلدة تسوهار بمنطقة غلاف غزة جنوب إسرائيل بحضور حشد كبير من المشيعين، واستعادت إسرائيل جثامين الثلاثة من غزة الأسبوع الماضي.

بدأ موكب الجنازة في ساعات الصباح الباكر من مدينة ريشون لتسيون وسط إسرائيل، وانتهى في بلدة تسوهار، بمرافقة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين وقفوا على الطرقات والطرقات السريعة. رثى ياردين بيباس زوجته وأطفاله - "أنا آسف لأنني لم أتمكن من حمايتكم. أنا أحبكم دائمًا. شيري، احميني من الغرق في الظلام".

انتقدت أوفري بيباس ليفي، شقيقة ياردين وعمة أرييل وكفير، الحكومة الإسرائيلية لتفضيلها العمل العسكري على الصفقة التي كانت ستضمن إطلاق سراحهم. وقالت: "كان بإمكانهم إنقاذكم لكنهم فضلوا الانتقام. لقد خسرنا. لن تتحقق صورة النصر لدينا أبدًا".

ويشار الى أن شيري بيباس وأبنائها يحملون الجنسية الأرجنتينية أيضا وعلى ضوء ذلك، صبغت الأرجنتين باللون البرتقالي، وقام عشرات الألاف من اليهود والداعمين لإسرائيل بالمشاركة بوقفة خاصة تخليدا لذكراهم. في حين أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يوم حداد وطني سيتم إحياؤه سنويا.