رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية:"إذا فشلت المفاوضات، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى عمل عسكري"

بعد استئناف المفاوضات النووية مع إيران، وعلى خلفية التهديد الإسرائيلي بهجوم، صرّح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافايل غروسي مساء اليوم الجمعة، بأن "القضية الإيرانية تنطوي على احتمالات هائلة للتحول إلى كارثة - إذا فشلت المفاوضات، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى عمل عسكري". نُشر هذا في مقابلة معه في صحيفة فاينانشال تايمز.

وأشار رافايل غروسي إلى أن مثل هذا الهجوم سيكون صعبًا نظرًا لتشتت المواقع النووية ووجودها تحت الأرض. "أكثر المواقع حساسية تقع على عمق نصف ميل تحت الأرض - لقد زرت هناك مرات عديدة. للوصول إلى هناك، عليك أن تسلك نفقًا حلزونيًا نزولًا ونزولًا ونزولًا".

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وتابع"لا يمكن تدمير القدرات النووية الإيرانية بضربة واحدة، قائلاً: "أكثر الأشياء حساسية تقع على عمق نصف ميل تحت الأرض.. لقد زرت هناك مرات عديدة، وللوصول إليها عليك أن تأخذ نفقا حلزونيا إلى أسفل، إلى أسفل، إلى أسفل".ولفت غروسي إلى أنه رأى "حالات يجب فيها إقناع الدول بضرورة التفاوض"، مشددا على أن "الأمر ليس كذلك هنا إذ إن المحادثات جادة للغاية.

ويشعر رافايل غروسي بالتفاؤل لأن الأمريكيين والإيرانيين يتحدثون على الأقل، "لقد رأيت حالات تحتاج فيها الدول إلى إقناعها برغبتها في التفاوض. لكن هذا ليس هو الحال هنا - المحادثات جادة للغاية، ستيف ويتكوف شخصٌ جادٌّ للغاية. لا أستطيع التعبير عن توجهاتي السياسية، لأني أعمل مع ديمقراطيين وجمهوريين، لكن ما يمكنني قوله هو أن ترامب فتح مفاوضاتٍ لم تكن موجودةً من قبل، وهذا أمرٌ جديرٌ بالثناء موضوعيًا".

وأكد رافايل غروسي على أنه خلال سنوات حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في البيت الأبيض، حصل على تعاونٍ من إيران مقابل رفع بعض العقوبات الأمريكية. ويضيف أن هذا الوضع تغير في عام 2018، خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب كرئيسٍ للولايات المتحدة. ثم قرر البيت الأبيض الانسحاب من الاتفاق النووي، وردًا على ذلك، فُرضت قيودٌ على مفتشي الأمم المتحدة.

وكان أحدث تقريرٍ نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه بعد توقف المفتشين عن أنشطتهم، تمكنت إيران من تجميع كميةٍ متزايدةٍ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئية. وقال: "إيران لا تمتلك سلاحًا نوويًا حاليًا، لكنها تمتلك المواد اللازمة. يمكن أن تظهر قنبلةٌ نوويةٌ بسرعةٍ كبيرة".

وكان مصدر مطلع كشف أن السلطات الإيرانية توصلت إلى استنتاج مفاده أن مجلس محافظي الوكالة الدولية الذرية سيصدر قراراً ضد طهران خلال اجتماعه المقرر الأسبوع الوشيك، كما أوضح أن السلطات الإيرانية تدرس حالياً مجموعة من الإجراءات المضادة التي سيتم تنفيذها مباشرة بعد صدور القرار المحتمل، وفقا لصحيفة "طهران تايمز".